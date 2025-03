Nova Zelândia é a segunda seleção a garantir vaga na Copa de 2026

© Getty Images

A Nova Zelândia garantiu, nesta segunda-feira, sua classificação para a Copa do Mundo de 2026. Com uma vitória por 3 a 0 sobre a Nova Caledônia, os neozelandeses confirmaram o esperado, já que são uma equipe muito mais forte que as demais.

O resultado foi definido totalmente na segunda metade do jogo, com gols de Michael Boxall (61'), Kosta Barbarouses (66') e Elijah Just (80'). A grande estrela da equipe, Chris Wood, saiu lesionado aos 54 minutos de jogo.

Vale lembrar que o Japão também garantiu sua classificação direta na última quinta-feira, ao vencer o Bahrein por 2 a 0, com Morita saindo no intervalo.

A Copa do Mundo de 2026 começa a ganhar forma, com cinco seleções já classificadas, já que os países anfitriões – Estados Unidos, México e Canadá – estão automaticamente na competição, sem a necessidade de passar pela fase de qualificação.

