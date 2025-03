Barcelona procura lateral e tem um jogador brasileiro no radar

© Getty Images

O Barcelona está em busca de um novo lateral-direito para a próxima temporada e tem Vanderson, do Monaco, como um dos principais alvos, com o perfil ideal para o que o técnico Hansi Flick e o diretor de futebol Deco desejam para a equipe.

De acordo com o diário Sport, os catalães buscam um lateral que tenha experiência em competições de alto nível, como a Liga dos Campeões, e que se encaixe no estilo de jogo de Flick. O objetivo é ter um jogador experiente que possa ser titular e ajudar no desenvolvimento dos jovens talentos da La Masía, permitindo uma transição mais suave para o time principal.

O jogador brasileiro, que tem se destacado no Monaco, preenche os requisitos do Barcelona, sendo um lateral ofensivo, explosivo e com bom critério no último terço do campo.

Embora ainda não tenha havido uma proposta formal, espera-se que o Barcelona comece a avançar nesta negociação a partir de 1º de julho, quando se inicia a preparação para a próxima temporada. No entanto, a negociação depende da situação financeira do clube e das restrições do Fair Play Financeiro.

Nesta temporada, Vanderson disputou 34 jogos pelo Monaco, com dois gols e quatro assistências em todas as competições.

