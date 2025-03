Sérgio Conceição vê fim da linha na Itália e há nome forte como sucessor

© Getty Images

Cesc Fàbregas está cada vez mais próximo de se tornar o próximo treinador do AC Milan. A saída de Sérgio Conceição parece ser iminente, e, nesta segunda-feira, o nome de Fàbregas começou a ganhar força como possível sucessor do técnico português, atualmente no comando do Como 1907.

De acordo com o Corriere dello Sport, Fàbregas, que vem fazendo um bom trabalho à frente do Como, é o principal nome indicado para assumir o comando dos rossoneri, sendo uma escolha pessoal de Fabio Paratici, que deverá assumir a direção esportiva do Milan.

As negociações com outros possíveis candidatos, como Antonio Conte, Massimiliano Allegri e Roberto De Zerbi, têm se mostrado mais complicadas do que o esperado, o que fez com que o ex-jogador da seleção espanhola ganhasse força para a temporada 2025/26.

No entanto, Fàbregas enfrenta um obstáculo. Caso decida sair do Como, ele terá que abrir mão das ações de investimento que possui no clube italiano, o que pode ser um ponto complicado nas negociações.

Sob sua liderança, o Como 1907 fez uma ótima campanha na última temporada, subindo da Serie B para a Serie A e conquistando um respeitável 13º lugar, jogando um futebol ofensivo e positivo, que tem agradado aos críticos e aos torcedores.

