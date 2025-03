Ceni manda indireta após nova taça

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Rogério Ceni rebateu os críticos sobre seu relacionamento com os elencos que comanda após conquistar seu primeiro título com o Bahia.

Com Ceni, o Bahia venceu o estadual pela 51ª vez ao superar o arquirrival Vitória na final. O Tricolor de Aço sofreu, mas segurou empate por 1 a 1 fora de casa e levou a taça por ter ganhado o jogo de ida por 2 a 0.

Após a partida, o técnico disparou sobre polêmicas anteriores: 'Nunca tive problema de vestiário com quem gosta de trabalhar". Ele teve saídas conturbadas de alguns de seus últimos trabalhos.

Como ser humano, que é mais importante do que como atleta, esse grupo é muito legal de trabalhar. São pessoas do bem, que gostam de trabalhar. Alguns falam: 'Ah, você tem problema de vestiário'. Nunca tive problema de vestiário com quem gosta de trabalhar, e esse grupo gosta.Rogério Ceni, técnico do Bahia

O treinador de 52 anos foi campeão pelo terceiro clube diferente. Ele já havia acumulado títulos com o Fortaleza e o Flamengo, mas estava sem conquistar um campeonato desde 2021, após sua passagem pelo Rubro-negro. Ele está está no comando do Bahia desde setembro 2023.

Ceni chegou ao oitavo troféu em nove temporadas como "professor". O ex-goleiro mudou de profissão em 2017 e conquistou uma Série B (2008), Copa do Nordeste (2019), dois Cearenses (2019 e 2020), um Brasileiro (2020), um Carioca (2021), uma Supercopa do Brasil (2021) e agora um Baiano. Para manter a média de uma taça por ano de carreira como técnico, precisa faturar

Ele só não foi campeão no comando de Cruzeiro e São Paulo. Ceni assumiu a Raposa em 2019 e nem chegou a completar dez jogos. Já pelo São Paulo, em duas passagens, foi vice duas vezes, do Paulista e da Sul-Americana.

O primeiro título com o Bahia rendeu o tradicional banho de energético. Jogadores do time encharcaram o técnico que dava entrevista ainda à beira do gramado.

