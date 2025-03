João Fonseca é o tenista mais jovem a chegar a 1 milhão de seguidores

© getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ascensão meteórica do tenista João Fonseca, de 18 anos, já se reflete em sua popularidade nas redes sociais. O brasileiro ultrapassou a marca 1 milhão de seguidores no Instagram, e é o mais jovem tenista a atingir tais números.

João Fonseca chegou à marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. De acordo com Bastien Fachan, jornalista francês especializado em social media, o brasileiro é o tenista mais jovem a atingir essa marca na rede social.

O tenista brasileiro conseguiu esse feito com 18 anos e sete meses, mais rápido do que o espanhol Carlos Alcaraz, que atingiu a marca aos 19 anos, no Masters de Madrid, em 2022.

O brasileiro tem chamado a atenção de grandes nomes do tênis. Até mesmo o sérvio Novak Djokovic, maior campeão de Grand Slams, já elogiou o jovem e disse que ele "tem sido o assunto do circuito nos últimos meses".

João Fonseca entra em quadra nesta segunda-feira (24), pela terceira rodada do Masters 1000 de Miami. O brasileiro enfrenta o australiano Alex de Minaur, número 11 do mundo, às 20h (de Brasília).

A partida será transmitida pelo canal ESPN 2 (TV fechada) e Disney+ (streaming).