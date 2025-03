Provocação de Raphinha, resposta dos argentinos e tabu tensionam Brasil x Argentina

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se já era naturalmente tenso, o duelo entre Brasil e Argentina, nesta terça-feira (25), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, ganhou elementos extras para ficar ainda mais turbulento, sobretudo para o time comandado por Dorival Júnior, que joga fora de casa.

Na véspera do jogo no estádio Monumental, casa do River Plate, em Buenos Aires, às 21h (de Brasília), o atacante Raphinha falou em dar "porrada neles" e prometeu marcar um gol no clássico.

A declaração foi feita durante entrevista ao ex-jogador Romário, que sugestionou o jogador do Barcelona em sua pergunta.

"Jogar contra a Argentina, nossa maior rival, e agora, graças a Deus, sem Messi. Porrada neles?", indagou Romário, citando a ausência do camisa 10 argentino, desfalque por lesão.

"Porrada neles. Sem dúvida. Porrada neles! No campo e fora de campo se tiver que ser!", disse Raphinha.

"Gostei, é isso aí. Nos argentinos tem que bater doído, porque eles são f...", acrescentou o hoje senador da República (PL).

A declaração do atual camisa 11, que prometeu ainda deixar sua marca no placar, rapidamente repercutiu entre os argentinos. Em sua página no X, o jornal Olé escreveu "Cuti, Ota... já sabem o que fazer", sugerindo um recado aos zagueiros Cristian Romero e Otamendi, com uma foto deles marcando Raphinha na seleção.

A página no Instagram do programa SporsCenter, da ESPN argentina, reproduziu a fala do brasileiro e, nos comentários, o atacante Di María respondeu com um emoji de risada.

Apenas o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, tentou minimizar a polêmica, citando a amizade de Messi e Neymar como retrato do que, em sua visão, o futebol representa. "Essa é a imagem que temos que ter."

Os dois craques, porém, não vão se encontrar nesta terça. Pelo menos, não em campo. Assim como o 10 da equipe celeste, Neymar também se recupera de uma lesão. Ele chegou a ser convocado para os duelos contra Colômbia e Argentina, mas acabou cortado.

Será a primeira vez desde 2005 que nenhum dos dois estará em campo no maior clássico das Américas. Nos últimos 20 anos, houve 20 confronto entre as duas seleções, sendo cinco com os dois em campo e 15 com pelo menos um deles presente.

O último duelo sem nenhum dos dois astros foi a histórica vitória brasileira por 4 a 1, na final da Copa das Confederações, com grande atuações do então chamado "quadrado mágico", formado por Kaká, Adriano, Ronaldinho Gaúcho e Robinho.

Dessa vez, o Brasil ainda não tem um time que possa ser chamado de "mágico". Bem longe disso, aliás. Na disputa das Eliminatórias, tem contado com lampejos individuais para conquistar seus pontos, como foi na última rodada, ao vencer a Colômbia com um gol de Vinicius Junior nos acréscimos.

Diante dos argentinos, Dorival ainda será obrigado a fazer seis mudanças em relação ao último confronto, entre baixas por lesão, suspensão e opção técnica.

Saem da equipe Alisson e Gerson, cortados, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, suspensos, além de Vanderson e João Pedro, barrados por Dorival. No lugar deles entram Bento, André, Murillo, Joelinton, Wesley e Matheus Cunha.

Mesmo com o Brasil desfigurado, os jogadores dizem acreditar ser possível dar fim ao incômodo jejum de 16 anos sem vencer a Argentina na casa do rival. A última vitória por lá ocorreu em 2009, sob o comando de Dunga, também pelas Eliminatórias, por 3 a 1.

"Chegou nossa hora de ganhar, já faz um tempo que a gente não ganha", prometeu o zagueiro Marquinhos.

ARGENTINA X BRASIL - ELIMINATÓRIAS

Quando: Terça-feira (25), às 21h (de Brasília)

Onde: Monumental, Buenos Aires, Argentina

Árbitro: Andre Rojas

Na TV: Globo e SporTv

BRASIL

Bento, Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Raphinha; Vini, Rodrygo e Matheus Cunha.

ARGENTINA

Martínez, Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; Paredes, Mac Allister, De Paul e Enzo Fernández; Thiago Almada e Julián Álvarez.

