Scaloni desvaloriza palavras de Raphinha: "É um jogo de futebol"

© Getty Images

Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, reagiu nesta segunda-feira às declarações de Raphinha, atacante da seleção brasileira, que prometeu "porrada" no clássico contra a Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O confronto acontecerá na madrugada de terça para quarta-feira.

"Não entrei em detalhes, mas me falaram. É um jogo importante para a Argentina e para o Brasil, mas no final das contas, é um jogo de futebol. Lembro da imagem pós-Copa América 2021, de Leo (Messi) sentado ao lado de Neymar nos degraus do Maracanã. Essa é a imagem que deve permanecer. Eles querem vencer, mas não precisam ir além disso", afirmou Scaloni, em entrevista à TyC Sports.

O treinador também fez um apelo aos torcedores que irão ao Estádio Monumental. "A questão do racismo está fora de cogitação. Em nossas cabeças, isso não existe. Esperamos que as pessoas apoiem a Seleção Argentina", completou.

Sobre o confronto com o Brasil, Scaloni destacou a importância do controle da posse de bola. "Queremos ser protagonistas com a bola. Acreditamos que podemos disputar a posse com eles. Com os jogadores que temos, nosso objetivo é ganhar o controle da bola para sermos eficazes", finalizou o técnico campeão do mundo em 2022.

Leia Também: Raphinha se torna protagonista com estudo e versatilidade em campo