Pai de Rodrygo 'trai' Real Madrid e inicia conversas com clube da Premier

Rodrygo Goes pode estar mais perto de deixar o Real Madrid. O atacante teria iniciado, recentemente, conversas com o Manchester City após ser "oferecido" pelo pai, que estaria insatisfeito com a gestão do clube espanhol.

De acordo com o jornalista Eduardo Inda, no programa El Chiringuito, citado pelo Sport, "o pai de Rodrygo foi visto com responsáveis do Manchester City e insistem que o brasileiro jogará sob o comando de Pep Guardiola."

Ainda segundo a mesma fonte, os citizens estariam dispostos a oferecer um salário maior do que o que o jogador recebe no time de Carlo Ancelotti. No entanto, a transferência não será fácil, já que Rodrygo possui uma cláusula de rescisão fixada em 1 bilhão de euros.

Rodrygo já disputou 42 partidas nesta temporada pelos merengues, com 14 gols e oito assistências em todas as competições.

