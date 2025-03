Pedro Severino, do Red Bull Bragantino, deixa UTI e continua tratamento no quarto

© Reprodução- Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pedro Severino, 19, jogador da base do Red Bull Bragantino que sofreu um grave acidente de carro, foi transferido da UTI para o quarto no início da noite desta segunda-feira (24), informa boletim médico divulgado pela Unimed Ribeirão Preto.

O atleta está internado desde o dia 6 de março, com quadro clínico estável e sem a necessidade de uso da ventilação mecânica.

O atendimento prestado a ele é de alta complexidade, com a atuação de médicos intensivistas, neurocirurgiões, neurologistas clínicos e equipe multidisciplinar, sob a coordenação do médico intensivista Gil Teixeira.

"A equipe médica esclarece que o quadro neurológico de Pedro Severino ainda inspira cuidados e necessidade da manutenção da internação hospitalar", diz o boletim.

O atleta sofreu traumatismo craniano após grave acidente na madrugada do dia 4, na rodovia Anhanguera.

Severino estava no carro com um motorista e o colega Pedro Castro, 18, que também joga na categoria de base do clube de Bragança Paulista (a 67 km de São Paulo). O motorista afirmou em depoimento que dormiu ao volante.

Castro sofreu ferimentos leves. Ele estava no banco de trás do carro no momento do acidente; Severino estava no banco da frente, ao lado do motorista.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana (SP), para onde o atleta foi levado logo após o acidente, chegou a iniciar o protocolo de morte encefálica, que confirma a perda de funções do cérebro, mas interrompeu o processo após "quadro de reflexo de tosse presente".

No dia 6, o jogador foi transferido para a Unimed de Ribeirão Preto. Severino é formado na base do Botafogo-SP e havia sido emprestado ao Bragantino em fevereiro.

