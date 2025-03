Bastoni pode ser reforço do Liverpool para a próxima temporada

© Getty Images

Alessandro Bastoni pode ser o próximo reforço do Liverpool para a próxima temporada. O defensor do Inter de Milão tem se destacado consistentemente nas suas atuações tanto na Serie A quanto na Liga dos Campeões, e nesta terça-feira, a imprensa inglesa coloca o jogador no radar da equipe de Arne Slot.

Segundo o portal GiveMeSport, o zagueiro italiano está sendo considerado como uma medida preventiva, já que a saída de Virgil Van Dijk parece cada vez mais iminente.

De acordo com a mesma fonte, Bastoni não é o único nome na lista de possíveis reforços para o setor defensivo de Anfield, já que Dean Huijsen e Marc Guehi também estão sendo observados.

Bastoni está no Inter desde a temporada 2017/18, e nesta temporada já disputou 41 partidas com a camisa do clube de Simone Inzaghi, contribuindo com um gol e cinco assistências em todas as competições.

