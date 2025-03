Inter abandona partida após jogador sofrer racismo em torneio na Itália

© Shutterstock

(UOL/FOLHAPRESS) - Uma partida entre as equipes sub-18 do Internacional e do Torino, válida pelas oitavas de final da Copa Viareggio, torneio de base realizado na Itália, foi suspensa após um jogador da equipe brasileira denunciar um caso de racismo. O Inter abandonou a partida.

O atleta Kauã Barbosa, do Colorado, disse ter sido chamado de "macaco" por um jogador do time italiano.

O episódio de racismo ocorreu na reta final do primeiro tempo da partida, que foi interrompida quando o placar estava 0 a 0.

Lateral do Inter, Kauã Barbosa afirma ter sido chamado de "macaco" por um adversário. O brasileiro imediatamente reage e encara o adversário, sendo expulso da partida. Na sequência, Kauã tenta avisar o árbitro auxiliar, que dá as costas para o protesto do jogador.

Nas imagens, é possível ver Filippo Conzato, camisa 7 da equipe de Turim, dizer algo para o jogador do Inter. Filippo é brasileiro naturalizado italiano, o que explicaria o entendimento do termo "macaco" por parte do jogador insultado.

Em protesto, o Inter retirou o time de campo e a partida foi abandonada. A organização do torneio não oficializou ainda o resultado da partida, que pode terminar com 3 a 0 para o Torino por W.O.

Este é o segundo episódio recente de racismo envolvendo brasileiros em torneios de categorias de base. No início do mês, Luighi, do Palmeiras, foi vítima de racismo em um jogo da Libertadores Sub-20 contra o Cerro Porteño, no Paraguai.