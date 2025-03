Brasília sediará Mundial de Marcha Atlética por equipes em 2026

A cidade de Brasília foi escolhida para sediar o Campeonato Mundial de Marcha Atlética por equipes em 2026. O anúncio foi feito nesta terça-feira (25) por Sebastian Coe, presidente da World Athletics – Federação Internacional de Atletismo – em comunicado oficial à Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).. A capital federal, onde nasceu e vive o atual vice-campeão olímpico Caio Bonfim, concorria com outras duas cidades: Samborondón (Equador) e Varsóvia (Polônia).

Esta é a terceira vez que o Brasil receberá uma competição da World Athletics: em 2008, o Rio de Janeiro organizou o Mundial de Meia Maratona e em 1998 foi Manaus que sediou o Mundial de Revezamento de Rua. Inicialmente o evento está programado para abril, com início provável no dia 12, data de aniversário da capital idealizada pelos arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, que completará 66 anos de fundação em 2026. Durante o mês, a cidade localizada a 1.172 metros de altitude registra temperaturas entre 17 e 28 graus.

"Brasília está pronta para caminhar com o mundo. Nossa cidade reúne todas as condições para sediar um evento do porte do Mundial de Marcha Atlética por Equipes. Somos a capital do Brasil, temos infraestrutura esportiva, logística eficiente, segurança e um cenário icônico para a competição”, garantiu Renato Junqueira, secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal.