Trombose venosa coloca carreira de Damian Lillard em alerta

Os Milwaukee Bucks divulgaram, por meio de um comunicado oficial nas suas plataformas, na madrugada de terça para quarta-feira, que Damian Lillard foi diagnosticado com "trombose venosa na panturrilha direita".

"A saúde do Damian é nossa principal prioridade. Continuaremos a apoiá-lo enquanto ele segue um processo rigoroso de critérios semanais para garantir que é seguro retornar às quadras. Os médicos indicaram que é muito improvável que essa situação se repita", disse Jon Horst, gerente geral da equipe.

"Estamos gratos por a condição ter sido identificada e tratada rapidamente, o que contribuirá para a sua recuperação", acrescentou Horst. Atualmente, os Bucks ocupam a quinta colocação na Conferência Leste da NBA, com 40 vitórias em 71 jogos disputados.

Vale lembrar que, em fevereiro deste ano, Victor Wembanyama, dos San Antonio Spurs, foi diagnosticado com uma condição semelhante, sendo imediatamente afastado do restante da temporada.

