Vejas quais países já estão classificados para a Copa do Mundo de 2026

​A Copa do Mundo de 2026, que marcará a estreia do formato com 48 seleções, já conta com sete países classificados:​

Estados Unidos (país-sede)​

México (país-sede)​

Canadá (país-sede)​

Japão (Ásia)​

Irã (Ásia)​Estadão

Nova Zelândia (Oceania)​

Argentina (América do Sul)​



A Argentina, atual campeã mundial após vencer a Copa de 2022 no Catar, assegurou sua vaga ao vencer o Brasil por 4 a 1, nesta terça-feira, 25 de março, em Buenos Aires. ​

Vale destacar que, embora o Irã tenha se classificado, sua participação pode ser afetada por possíveis restrições de viagem impostas pelos Estados Unidos. ​Cadena SER

As eliminatórias continuam em andamento, com outras seleções disputando as vagas restantes para o torneio que será realizado entre 11 de junho e 19 de julho de 2026.