Roberto Carlos rejeita Xabi Alonso no Real Madrid: "Ancelotti é o melhor"

Roberto Carlos, ex-jogador do Real Madrid e atual comentarista, concedeu uma extensa entrevista ao programa El Cafelito, transmitido pela emissora espanhola Mega, nesta quarta-feira, e falou sobre os rumores envolvendo Xabi Alonso no comando técnico do clube merengue.

Durante a conversa, Roberto, que jogou pelo Real Madrid entre 1996 e 2007 e hoje tem 51 anos, reconheceu o talento de Alonso, atual treinador do Bayer Leverkusen. No entanto, ao ser questionado sobre essa possível mudança, o ex-jogador foi direto: "Está lá [Carlo] Ancelotti, que é o melhor".

Roberto Carlos elogiou a trajetória de Ancelotti, dizendo: "O Carlo é grande. Ele é o treinador com mais títulos no Real Madrid e uma pessoa espetacular. É um ser humano raro no mundo". O ex-jogador também fez questão de destacar as qualidades de Xabi Alonso, afirmando: "Xabi Alonso é um grandíssimo treinador, que está fazendo um ótimo trabalho".

