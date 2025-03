Corredora morre atropelada por moto durante treino em rodovia de Pernambuco

© Reprodução

(UOL/FOLHAPRESS) - Uma corredora morreu após ser atropelada por uma moto enquanto treinava na PE-59, em Buenos Aires, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Silvânia Silva, 35 anos, corria no acostamento da rodovia quando foi atingida por uma moto que vinha em sentido contrário. Com o impacto, ela perdeu parte das pernas e morreu no local. O acidente ocorreu na tarde da última segunda-feira.

O motociclista ficou ferido e foi levado para um hospital, mas não há informações sobre seu estado de saúde. A Polícia Civil de Goiana abriu inquérito para investigar as circunstâncias do acidente.

Ela era uma guerreira, motivava todos no grupo com sua energiaBuenos Runnings, grupo de corrida do qual Silvânia fazia parte.

Outro grupo, Guerreiros do Asfalto PE, também lamentou a morte da atleta. "Nossos pêsames a toda família da atleta: Silvania Silva pela sua perda! Palavras nunca serão suficientes nessa hora", disse o perfil no Instagram.

VIDA ESPORTIVA

Silvânia era conhecida por participar de competições de atletismo em Pernambuco e outros estados. Além do Buenos Runnings, ela integrava o grupo Guerreiros do Asfalto PE, que também lamentou a perda em rede social.

A PE-59, onde ocorreu o acidente, é uma rodovia estadual sem estrutura específica para pedestres ou ciclistas.

O corpo da corredora foi encaminhado ao IML do Recife. Familiares e amigos organizam uma homenagem pública para neste fim de semana.

