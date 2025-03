Fifa oficializa premiação do Super Mundial; veja quanto cada clube receberá

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa oficializou nesta quarta-feira as premiações do Super Mundial de Clubes. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras garantem pelo menos 15,21 milhões de dólares (R$ 86 milhões). O campeão terá premiação total de até 125 milhões de dólares (R$ 713 milhões).

O QUE ACONTECEU

Ao todo, a competição distribuirá 1 bilhão de dólares entre os 32 clubes. Os participantes receberão quantias por disputar e também por avançar de fase.

A Fifa dividiu por continente a cota de participação dos clubes, com os europeus recebendo a maior fatia. Por outro lado, os representantes da Oceania receberão o menor valor por participação.

*

Valores por participação:

Europa - de 12,81 a 38,19 milhões de dólares (R$ 73 a R$ 217 milhões)*

América do Sul - 15,21 milhões de dólares (R$ 86 milhões)

América do Norte, Central e Caribe - 9,55 milhões de dólares (R$ 54,4 milhões)

Ásia - 9,55 milhões de dólares (R$ 54,4 milhões)

África - 9,55 milhões de dólares (R$ 54,4 milhões)

Oceania - 3,58 milhões de dólares (R$ 20,4 milhões)

*A cota será definida com base em acordos comerciais

Além disso, os times ganharão 2 milhões de dólares (R$ 11,4 milhões) a cada vitória na fase de grupos. Em caso de empate, as equipes receberão 1 milhão de dólares (R$ 5,7 milhões).

Valores por fase

Grupos - 2 milhões de dólares (R$ 11,4 milhões) em caso de vitória e 1 milhão (R$ 5,7 milhões) por empate

Oitavas - 7,5 milhões de dólares (R$ 42,7 milhões)

Quartas - 13,125 milhões de dólares (R$ 74,7 milhões)

Semifinais - 21 milhões de dólares (R$ 119,6 milhões)

Vice-campeão - 30 milhões de dólares (R$ 170,9 milhões)

Campeão - 40 milhões de dólares (R$ 227,9 milhões)

O Super Mundial de Clubes da Fifa acontece entre 15 de junho e 13 de julho. A competição será realizada nos Estados Unidos e contará com 12 estádios. A final acontecerá no MetLife Stadium, em Nova York

VEJA OS GRUPOS DO SUPER MUNDIAL

Grupo A

Palmeiras

Porto

Al-Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

PSG

Atlético de Madri

Botafogo

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique

Auckland City (NZL)

Boca Jrs

Benfica

Grupo D

Flamengo

Espérance (TUN)

Chelsea

León (MEX)*

* O León foi retirado do Super Mundial pela Fifa; a decisão cabe recurso

Grupo E

River Plate

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Inter de Milão

Grupo F

Fluminense

Borussia Dortmund

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus

Grupo H

Real Madrid

Al-Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

RB Salzburg

