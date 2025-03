Palmeiras pode ter mudança no meio-campo após corneta de Abel e data Fifa

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - A comissão técnica do Palmeiras avalia que, além do problema com a eficácia, os duelos no meio-campo foram determinantes para a derrota para o Corinthians no jogo de ida da final do Paulista em pleno Allianz Parque. Sendo assim, Abel Ferreira estuda mudanças no setor para o jogo decisivo desta quinta-feira.

O QUE ACONTECEU

Palmeiras pode ter uma dupla no meio-campo que quase não jogou junto na temporada. A comissão técnica quer um meio-campo com maior poder de marcação após os problemas na ida e estuda escalar Aníbal Moreno e Emiliano Martínez juntos. Eles só estiveram duas vezes juntos em campo: cerca de 25 minutos no jogo contra o São Paulo, na fase de grupos, e 20 minutos contra o Mirassol, na última rodada da fase de grupos. Geralmente, Aníbal entra no lugar de Emi durante os jogos.

A mudança no esquema leva em conta a situação de Richard Ríos e o retorno do meia Maurício. Ríos disputou todos os minutos da partida entre Brasil e Colômbia, e disputou os mais de 100 minutos contra o Paraguai. Segundo Danilo Lavieri, colunista do UOL, o Alviverde não conta com o meio-campista entre os titulares no Dérbi pelo alto nível de desgaste.

Já Maurício avançou na recuperação da lesão no ombro e deve aparecer no time como falso 9, e com isso Abel reforçaria o meio-campo com Aníbal e Emi.

O retorno de Maurício é muito comemorado no lado palmeirense. O meia é o artilheiro do time no ano com 5 gols, ao lado de Estêvão, e o Alviverde viveu seus melhores momentos com o jogador em campo: Maurício se destacou na função de falso 9 nos jogos contra o Guarani (vitória por 4 a 1), contra o Corinthians (empate por 1 a 1) e Inter Limeira (vitória por 3 a 0), e marcou um gol em todos eles.

Abel Ferreira também tem a missão de "recuperar" Raphael Veiga, e a mudança no meio ajudaria o atleta. Na última coletiva, o técnico cornetou o meia e disse que o time precisa mais do atleta. O camisa 23 tem participado muito pouco dos jogos por ajudar demais na marcação -apesar dos bons números (2 gols e 7 assistências em 13 jogos). A volta de Maurício pode ser um "alívio" para Veiga.

Futebol é eficiência. Não achei que o Veiga estivesse criativo e precisamos muito dele nestes jogos, mas as marcações são cerradas e nos duelos de meio-campo foram melhores na eficácia Abel Ferreira, após derrota para o Corinthians no jogo de ida da final do Paulista.

Aníbal não tem sido titular no Palmeiras, mas treinos na Data Fifa são trunfo para o argentino. Emiliano Martínez, titular da posição, foi convocado pelo Uruguai e não atuou por sua seleção. Aníbal chamou atenção nos treinos da semana e pode retornar ao time.

Emiliano tem atuado como primeiro volante, mas também pode jogar como camisa 8. O jogador exerceu essa função no futebol dinamarquês e foi contratado pelo Alviverde justamente por ser polivalente.

Outra opção seria Abel Ferreira escalar três zagueiros e usar Raphael Veiga como segundo volante. O técnico usou essa alternativa em alguns jogos no ano passado, mas a equipe não fez nenhuma atuação convincente com o meia mais recuado.

O segundo jogo da final do Paulista acontece na quinta-feira, na Neo Química Arena, às 21h35 (de Brasília).

