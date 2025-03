"Michael Schumacher já não consegue se expressar verbalmente"

© Getty Images

Michael Schumacher está fora dos olhos do público há mais de 10 anos, e o estado de sua saúde permanece desconhecido desde o acidente de esqui nos Alpes franceses. Embora sua esposa, Corinna, tenha revelado que Michael não é mais o mesmo de antes, poucos detalhes foram divulgados sobre sua condição.

Recentemente, um repórter alemão, Felix Görner, escreveu um artigo relatando que o heptacampeão mundial de Fórmula 1 não consegue mais falar. "A situação é muito triste. Ele precisa de cuidados constantes e depende totalmente das pessoas que o cuidam. E já não consegue se expressar verbalmente", afirmou Görner.

O jornalista também mencionou que Schumacher está muito afastado, com apenas um pequeno círculo de até 20 pessoas podendo se aproximar dele. "Na minha opinião, essa é a abordagem correta, pois a família está agindo no melhor interesse dele. Michael sempre foi muito protetor de sua vida privada, e isso não mudou", completou.

Görner ainda relembrou o momento em que soube do acidente de Schumacher, ocorrido em dezembro de 2013. O que inicialmente parecia ser um acidente pequeno, se revelou muito mais grave com o passar do tempo. "Michael quase morreu nas primeiras 74 horas após o acidente", concluiu o repórter.

