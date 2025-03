Ex-chefe de TI do Corinthians que denunciou cambismo é convocado por comissão

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo Munhoes, ex-chefe de Tecnologia da Informação do Corinthians, foi convocado pelas Comissões de Justiça e Marketing do Conselho Deliberativo do clube para colaborar na apuração sobre o esquema de cambismo.

A reportagem apurou que o ex-funcionário do Timão será ouvido pelas comissões na segunda-feira, às 19h (de Brasília). Romeu Tuma Jr., presidente do CD do Timão, comandará a reunião.

Além de Munhoes, outros dois nomes foram chamados para prestar esclarecimentos em encontro das comissões, mas na terça-feira, a partir das 19h.

A reportagem teve acesso aos ofícios enviados a Vinicius Manfredi e Lucio Blanco, superintendente de marketing do Corinthians e da Neo Química Arena, respectivamente.

Com as oitivas, o órgão do Conselho espera esclarecer os principais pontos do imbróglio que tem o programa Fiel Torcedor no centro. O intuito é analisar eventuais irregularidades e evitar prejuízos institucionais após a denúncia de desvios no programa.

Na semana passada, a Comissão de Justiça protocolou quatro requerimentos no CD alvinegro. Os documentos foram repassados à diretoria por Tuma. A Comissão de Justiça é liderada por Leonardo Pantaleão, ex-diretor jurídico do clube.