Ancelotti, Jorge Jesus: especulação sobre substituto de Dorival ganha força após goleada

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a dura derrota por 4 a 1 para a Argentina e uma atuação desastrosa da seleção brasileira nas Eliminatórias, o treinador Dorival Júnior, que já tinha o trabalho bastante contestado pela torcida, viu a pressão crescer ainda mais.

Faltando pouco mais de um ano para a Copa do Mundo, o presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues, já vinha demonstrando certo distanciamento do treinador nos últimos meses. Ele, agora, é cada vez mais cobrado a mudar o comando técnico da seleção a tempo de um novo treinador conseguir dar consistência tática à equipe.

Reeleito na segunda-feira (24) para um novo mandato até 2030, Ednaldo saiu do Monumental de Núñez sem falar com a imprensa, mas com a promessa de que se pronunciaria nesta quarta-feira (26). Procurada, a CBF não confirmou se o dirigente falará.

Antes mesmo da goleada contra os argentinos, no entanto, o cartola já dava sinais de que a paciência com o trabalho de Dorival estava perto do fim.

"A gente analisa o trabalho não é por uma partida, não é por um treinamento, a gente analisa de uma forma linear. E é um trabalho que até então a CBF tem dado respaldo, tanto a ele como à comissão técnica", afirmou o dirigente a jornalistas após ser reeleito na segunda-feira.

"O que reitero, da parte da CBF, que tudo que é solicitado à administração, na pessoa do seu presidente, é disponibilizado. Tudo. O que for das melhores condições para os atletas, para a comissão técnica, enfim. Mas, também, o que eu coloco é que o resultado em campo, esse a gente não tem controle. Eu não tenho controle do resultado em campo", acrescentou.

Com Dorival na corda bamba, treinadores que já foram especulados na seleção voltaram a ser cogitados.

Cinco deles estarão com seus times no Mundial de Clubes da Fifa, que acontece entre junho e julho, nos Estados Unidos, o que pode adiar um eventual anúncio por parte da CBF.

Um dos nomes que Ednaldo já sinalizou publicamente que gostaria de ver com o agasalho de técnico da seleção pentacampeã é do italiano Carlo Ancelotti.

Ao assumir o comando da entidade, o dirigente tentou tirá-lo do Real Madrid, deixando Fernando Diniz como tampão por seis meses, mas viu seus planos serem frustrados quando o treinador optou por renovar com os Merengues até junho de 2026.

Com a iminente demissão de Dorival, Ancelotti volta a ter o nome vinculado à seleção. No entanto, mesmo que dessa vez ele aceite romper o vínculo com o Real, a saída não deve acontecer antes do Mundial que se avizinha -a partida inaugural do torneio é no dia 14 de junho.

Os espanhóis estão no Grupo H, junto com Pachuca, RB Salzburg e Al Hilal.

O português Jorge Jesus, treinador do clube saudita, é outro que já teve o nome especulado na seleção.

Multicampeão com o Flamengo, o próprio luso já admitiu que gostaria de comandar a equipe canarinha. "É uma ambição, não nego", afirmou em setembro do ano passado.

Seu nome, contudo, já esteve mais em alta e não estaria entre os preferidos do atual presidente da CBF.

Jesus declarou na ocasião que achava difícil o sonho se concretizar, por ver as portas fechadas para estrangeiros ocuparem o posto.

Ele não é o único treinador de fora a ter o nome cogitado na CBF. O conterrâneo Abel Ferreira, que estará no Mundial com o Palmeiras, também já teve pedidos de torcedores para estar à frente do Brasil.

Um dos maiores vencedores de títulos com o alviverde, Abel tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2025, mas o desejo do clube é renovar com o treinador por mais dois anos.

Em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, em 2022, o português desconversou sobre o desejo de assumir a seleção, à época com o cargo de técnico vago após a saída de Tite.

"Não faço planos a longo prazo. Vivo o aqui e agora. Vivo 100% o momento aqui. Não faço planos para frente. Não é da minha forma ser e estar", afirmou Abel.

Guardiola, outro estrangeiro que estará no Mundial, com o Manchester City, também é um antigo desejo de torcedores para dar um novo rumo ao futebol pobre praticado pela formação nacional já há algum tempo.

Em má fase com o clube inglês, Guardiola chegou a brincar sobre assumir o Brasil após uma derrota de 4 a 1 sofrida para o Sporting na Champions League, em novembro passado.

"Acho que depois de perder um jogo de goleada, eu não sou mais uma opção para o Brasil [risos]. Meu foco agora é somente erguer o time do City de volta ao nível mais alto de futebol", afirmou o treinador, que tem contrato até 2027.

Além de nomes estrangeiros, que têm ainda entre os costumeiramente especulados José Mourinho e até Zidane, o de Filipe Luís, do Flamengo -também no Mundial de Clubes- é hoje um dos que desponta como dos mais promissores da nova safra de técnicos brasileiros.

À frente do rubro-negro desde outubro de 2024, o ex-lateral já conquistou três títulos com a equipe em apenas seis meses -Copa do Brasil, Supercopa e Carioca-, e teria sinalizado à diretoria do clube que não pretende sair neste momento.