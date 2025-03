Sem Marta, Arthur Elias convoca seleção para amistosos contra os EUA

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Arthur Elias convocou a seleção brasileira feminina para os amistosos contra os Estados Unidos. As partidas serão em 5 de abril, no SoFi Stadium, em Los Angeles, e no dia 8, no PayPal Park, em San José.

O QUE ACONTECEU

As partidas - que reeditam a final das Olimpíadas de Paris 2024 - são preparatórias para a Copa América, que acontece entre 12 de julho e 2 de agosto, no Equador.

São os primeiros jogos da seleção feminina em 2025. A primeira convocação de Arthur Elias, porém, aconteceu em fevereiro, para um período de treinamentos na Granja Comary.

"A convocação tem dois grandes objetivos, o primeiro é a nossa preparação para a Copa América, e o outro é a reafirmação da seleção brasileira entre as melhores seleções do mundo, para isso a gente vai enfrentar os EUA, que têm um histórico muito grande e vencedor, atual campeã olímpica. Vai ser um teste muito importante para esse grupo de atletas", disse o técnico.



VEJA A LISTA

Goleiras: Lorena (Kansas), Natascha (Palmeiras), Camila (Cruzeiro)

Zagueiras: Tarciane (Lyon), Isa Hass (Cruzeiro), Kaká (São Paulo), Lauren (Atl. de Madri)

Laterais: Bruninha (Gotham), Antonia (Real Madrid), Yasmin (Real Madrid), Fê Palermo (Palmeiras)

Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Lais Estevam (Palmeiras), Mariza (Corinthians)

Atacantes: Adriana (Al-Qadisiyah), Gil (Atl de Madri), Jheniffer (Tigres), Amanda Gutierres (Palmeiras), Kerolin (M. City), Gabi Portillo (Gotham), Ludmila (Chicago), Luane (Atl. de Madri).