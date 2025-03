Apaixonado por futebol, Tony Ramos cita tristeza com jogo da seleção

© <p>TV Globo/Divulgação</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio às gravações do Masked Singer e da nova novela das 19h da Globo, "Dona de Mim", Tony Ramos, 76, ainda arruma tempo para falar de futebol. Torcedor fanático da seleção brasileira e do São Paulo, o ator abriu uma brecha na agenda e retornou uma ligação da reportagem, já sabendo do motivo do contato.

"Alô, esse telefone é do Leonardo da Folha de S.Paulo? Quer saber sobre o que achei da seleção?", perguntou. "Tem gente que fala mal da seleção, mas quando joga assiste, assim como eu", disse ele antes de começar a opinar com propriedade sobre o vexame do Brasil na noite de terça (25), na derrota por 4 a 1 contra a Argentina em Buenos Aires, a pior desde o 7 a 1.

"Achei todos perdidos. Não sei por qual razão esses jogadores não estão dando vazão ao prazer individual", comentou Tony ao tentar entender o motivo de craques irem bem em seus clubes e não conseguirem performar quando vestem a camisa verde e amarela.

No breve papo com o F5, o ator fala ainda sobre a emoção de ter sido escolhido como a voz da chamada de abertura do Campeonato Brasileiro na emissora.

Confira abaixo os melhores trechos da entrevista.



PERGUNTA - Como foi dar voz à chamada da abertura do Brasileirão 2025?

TONY RAMOS - Foi um convite bacana da direção de esportes da Globo. Eles queriam que eu analisasse um texto feito todo à base de rimas e que já era bom. Achei divertido, sobretudo pelo fato de eu amar futebol. Assim como o brasileiro em geral.

P - Sua relação com o esporte é de longa data. Como gosta de torcer?

TR - O esporte tem de ser vivido com explosão e emoção. Cada um que acredite no seu time, mas aprenda a respeitar quem perdeu. Isso pode parecer algo utópico, mas diz respeito à educação.

P - Se considera um torcedor fanático do São Paulo Futebol Clube?

TR - Me considero um são paulino apaixonado. O fanatismo faz a gente perder a razão. Sou tricolor, quando está bem ou quando está mal, cotidianamente desde 1956.

P - O que achou da partida entre Argentina e Brasil?

TR - Tem gente que fala mal da seleção, mas quando joga todo mundo assiste, assim como eu. Ontem eu sofri à beça com a derrota para a Argentina, fiquei triste mesmo.

P - O que aconteceu com a seleção justamente contra a maior rival?

TR - Vimos uma defesa girando em pião. Mas, por outro lado, entendo que não há tempo. A comissão técnica chama os jogadores e eles chegam, se olham e já vão treinar, para o hotel. Diferentemente da Argentina, que tem um time formado da última Copa do Mundo e mantém um padrão. Fiquei chateado.

P - Nem mesmo jogadores como Vinicius Junior e Rodrygo conseguiram se destacar...

TR - Achei todos perdidos e as grandes individualidades do país, que jogam tudo nos campeonatos europeus, não foram bem. Não sei por qual razão esses jogadores não estão dando vazão ao prazer individual.

P - Acredita que Dorival Júnior deva ser demitido do cargo?

TR - Não coloco a culpa só nele. Creio que seria algo confortável para todos, mas é preciso haver uma divisão de responsabilidades. No Brasil, os calendários também são desesperadores. Acho que trocar o treinador já para os jogos contra Equador [4 de junho] e Paraguai [9 de junho] é um risco. Não acho bacana só condenar o comandante. Evidentemente que há erros, mas eles não serão resolvidos só com essa troca.

P - Curiosamente, o vídeo promocional gravado por você sobre o Brasileirão cita a força do futebol nacional e foi ao ar durante o jogo, a maior derrota da seleção após o 7 a 1...

TR - Veja, foi uma mera coincidência. Essa narração deverá passar em outras ocasiões também. Futebol tem dessas coisas.