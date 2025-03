Garro sente desconforto no joelho e vira dúvida para final do Paulistão

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Rodrigo Garro é dúvida entre os titulares do Corinthians para enfrentar o Palmeiras pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista. A equipe alvinegra tem a vantagem de levantar a taça com um empate, após vencer por 1 a 0 a partida de ida.

O argentino sentiu desconforto no joelho direito e deixou o campo logo nas primeiras atividades do treino desta quarta (26). A informação foi publicada pelo ge e confirmada pelo UOL.

Por isso, o jogador virou dúvida para o técnico Ramón Díaz, um dia antes do Dérbi que vai definir o título paulista. As equipes se enfrentam nesta quinta (27) na Neo Química Arena, às 21h35 (de Brasília).

Garro passou os últimos dias focado em trabalhos de recuperação, com atividades em dois períodos no CT. O meia vinha treinando normalmente até sentir novamente o desconforto. Agora, ele passará as próximas 24h em tratamento intensivo para tentar ir a campo.

O departamento médico se preocupa com o jogador desde o passado, quando foi detectado um problema crônico no joelho do craque, chamado de tendinopatia patelar. Apesar das dores, Garro teve uma sequência impressionante em 2024, sendo um dos atletas que mais atuou pelo Timão - 62 partidas, 13 gols e 14 assistências.

No entanto, os cuidados aumentaram antes da semifinal contra o Santos, no início deste mês, pelo torneio estadual. Antes do Clássico Alvinegro, o camisa 8 reclamou de dor, apresentou inchaço no joelho e precisou de infiltração para atuar. Ele foi decisivo na partida ao marcar o gol que decretou o 2x1.