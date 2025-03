Filipe Luís entra na lista de candidatos para substituir Dorival

© Getty Images

Filipe Luís, atual treinador do Flamengo, é um dos principais nomes na disputa para assumir o comando da seleção brasileira, após a saída de Dorival Júnior. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo The Sun, diretamente da Inglaterra, onde o ex-jogador brasileiro fez história no Chelsea.

O treinador, que está em uma sequência impressionante no comando do Flamengo, com 10 vitórias e dois empates, surge como uma das principais opções para liderar a seleção, ao lado de outros dois nomes fortes: Jorge Jesus, atualmente no Al Hilal da Arábia Saudita, e Carlo Ancelotti, do Real Madrid.

Com a recente derrota por 4 a 1 para a Argentina, a mudança no comando da seleção brasileira parece cada vez mais iminente, e a busca por um novo treinador já começa a tomar forma, com o objetivo claro de conquistar o Mundial de 2026.

