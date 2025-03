Zagueiro se firma na linha de 3 do São Paulo e volta com moral da Data Fifa

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Nahuel Ferraresi está em alta tanto no São Paulo quanto na seleção venezuelana. O jogador, que conquistou uma vaga no esquema com três zagueiros de Zubeldía, retorna ao Tricolor Paulista após ter disputado todos 180 possíveis minutos representando seu país nesta Data Fifa.

O zagueiro de 26 anos foi titular e atuou até o apito final em ambas as partidas da Venezuela. A seleção venezuelana perdeu por 2 a 1 para o Equador no primeiro compromisso do período, fora de casa, mas depois bateu o Peru por 1 a 0 em confronto direto pela sétima vaga nas Eliminatórias Sul-Americanas. Na Data Fifa de novembro, o são-paulino havia disputado apenas 19 minutos.

Ele é esperado para desembarcar na capital paulista nesta manhã. O clube irá aguardar a chegada do jogador para definir se ele já vai participar do treino de hoje, fazer trabalhos regenerativos ou se irá se reapresentar amanhã, na véspera da estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro, contra o Sport.

Ferraresi vem sendo escalado por Zubeldía desde a retomada do esquema com três zagueiros. O defensor começou em campo e convenceu nos três compromissos mais recentes: contra São Bernardo, Novorizontino e Palmeiras.

O venezuelano se firmou na posição após começar o ano na reserva do Tricolor Paulista. Até sua sequência recente como titular, ele só havia estado no onze inicial nas partidas em que o São Paulo usou times alternativos -contra Botafogo-SP, Portuguesa e Red Bull Bragantino.

Em sua quarta temporada no São Paulo, Ferraresi caminha para ter o ano mais produtivo pelo clube em 2025. Ele já disputou 11 partidas e está quase na metade dos 25 compromissos em que atuou no ano passado. Contratado no final de 2022, o venezuelano rompeu ligamento do joelho direito em janeiro de 2023 e ficou mais de 12 meses fora de ação enquanto se recuperava.

O Tricolor Paulista ainda tem mais dois dias até bater o martelo sobre a condição do venezuelano para a estreia no Brasileirão. A preparação para o jogo contra o Sport será fechada na sexta. A equipe entra em campo no sábado para o compromisso no Morumbis, às 18h30 (de Brasília).

