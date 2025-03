LeBron revela relação distante com Michael Jordan

© Getty Images

(UOL/FOLHAPRESS) - LeBron James revelou em entrevista no programa Pat McAfee Show que sua relação com Michael Jordan não é das mais próximas.

O astro do Los Angeles Lakers acredita que muito disso se deve à mentalidade competitiva de MJ, ainda considerado por muitos o melhor jogador da história da NBA.

O QUE ACONTECEU

Indagado se tem uma boa relação com Jordan, LeBron respondeu que sim, mas que não se falam. Para o astro dos Lakers, a "culpa" disso é a competitividade de Jordan que, mesmo aposentado do basquete desde 2003, supostamente ainda vê LeBron como um rival em quadra.

"Sim, temos [uma boa relação]. Nós não nos falamos. Acho que é porque ainda estou jogando. Todos nós conhecemos MJ, Ele é o competidor mais implacável que existe", disse o astro do basquete.

LeBron acredita que a relação entre os dois pode melhorar assim que ele também se aposentar.

"Até eu me aposentar e ele não precisa me ver correndo com o número 23, e toda vez que falarem meu nome mencionarem o nome dele junto, até lá ele deve estar 'Eu não quero falar com você'", disse.

Maior nome do basquete na atualidade, LeBron James é constantemente comparado com Jordan, considerado por muitos o GOAT (maior da história na sigla em inglês) da modalidade.

Com passagens por Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers, LeBron é o maior pontuador da história da NBA, com mais de 40 mil pontos somente na temporada regular. O jogador usa a camisa 23 em homenagem a Jordan, que eternizou o número atuando no Chicago Bulls.

No duelo comparativo entre ambos, pesa o fato de Jordan ter seis títulos da NBA, dois a mais que LeBron, e nunca ter perdido uma final. Jordan também tem mais prêmios de melhor jogador das finais (MVP), também em vantagem por seis a quatro na comparação.