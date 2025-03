Rodrygo paga caro por polivalência e é o mais substituído da seleção

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ, E SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrygo paga caro pela polivalência também na seleção brasileira. Rodrygo é o jogador mais substituído pelo técnico Dorival Júnior na seleção, ao lado de Bruno Guimarães. Ambos saíram no intervalo ou no segundo tempo 11 vezes.

Rodrygo vive esse cenário também no Real Madrid. O atacante é geralmente o primeiro a sair para Bellingham, Vini Jr. e Mbappé continuarem em campo.

Sem posição fixa, Rodrygo sempre joga, mas o ônus é acabar substituído. Essa situação incomoda o atleta e seu estafe.

A posição preferida de Rodrygo é a ponta esquerda, mas essa função é executada por Vini na seleção e no Real. Rodrygo, então, é meia, ponta direita e até falso 9.

Mesmo deslocado, Rodrygo é um dos destaques do Real Madrid e vinha sendo "ponta firme" na seleção. Nessa última data Fifa, porém, ele foi mal contra Colômbia e Argentina e acabou terminando as partidas no banco.