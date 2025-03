Santos mantém tratamento de Neymar e não dá prazo para retorno

© Getty Images

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos informou nesta quinta-feira (27) que Neymar seguirá em processo de transição física. Dessa forma, o camisa 10 vai desfalcar a equipe na estreia do Brasileirão, contra o Vasco, no domingo, às 18h30 (de Brasília), e não tem prazo para retorno.

O QUE ACONTECEU

A decisão foi tomada junto com o atleta e seus staff e tem como objetivo "evitar afastamentos maiores". O jogador passou por nova avaliação.

O clube informou que Neymar será reavaliado semanalmente para definir a progressão das atividades. O clube não informou quando o camisa 10 voltará a estar à disposição do técnico Pedro Caixinha.

Não podemos esquecer o longo tempo de inatividade, que ele joga com uma explosão e intensidade tamanha, não sabe atuar de outra maneira e quer sempre jogar, ganhar. Ele passou pelo ciclo de jogo e participou de mais partidas do que fez nesses últimos anos. Agora estamos a prepará-lo para o ciclo de treino e depois vamos prepará-lo para o ciclo e treino e de jogo. É um processo com paciência para que esteja pronto. Pedro Caixinha, técnico do Santos

O departamento médico do Santos e os profissionais que cuidam de Neymar entendem que problemas musculares são normais por causa do período de inatividade. O astro ficou mais de um ano fora pela cirurgia no joelho.