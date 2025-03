Neymar não quer Jorge Jesus como técnico da seleção, diz jornalista

© Getty Images

(UOL/FOLHAPRESS) - Jorge Jesus é um dos técnicos mais especulados para comandar a seleção brasileira, mas seu nome teria sido "vetado" por Neymar. A informação é do jornalista Mauro Beting.

O QUE ACONTECEU

A informação foi revelada durante o Arena SBT desta quarta-feira (26) à noite. O programa comandado por Benja debatia sobre o novo técnico da seleção brasileira em uma eventual queda de Dorival Júnior, algo que se tornou questão de tempo.

"Isso é verdade, o Neymar vetou [Jorge Jesus] mesmo?", pergunta Benja, que recebe uma resposta positiva de Mauro Beting com a cabeça. Ele complementa: "Pegou muito mal para o Neymar aquelas declarações finais do Jorge Jesus, e o Neymar apita tanto quanto o Ednaldo [Rodrigues, presidente da CBF]".

Mauro Beting não vê o técnico do Al-Hilal em condições de assumir a seleção brasileira. Ele aponta outros dois nomes como preferidos para comandar a equipe canarinha.

O Jorge Jesus fez um trabalho bárbaro no Flamengo, mas não tem condições de assumir a seleção. Aqui o Abel me parece melhor e o Filipe Luís me parece melhor ainda

Dorival Júnior está na berlinda após perder por 4 a 1 para a Argentina. Ednaldo Rodrigues fará uma reunião na sexta-feira com o treinador para avaliar tanto o resultado quanto seu trabalho à frente da seleção. O encontro servirá para definir se o técnico fica ou sai do comando do time brasileiro, segundo informações do colunista do UOL, Rodrigo Mattos.

JORGE JESUS NEGA ATRITO COM NEYMAR

Jorge Jesus afirmou não ter problemas com Neymar. O técnico enviou mensagem ao jornalista Venê Casagrande após assistir a um trecho do programa SBT Sports em que o repórter comenta sobre a relação entre os dois. "Acho que você tem que contratar o Jorge Jesus independente da relação dele com o Neymar", afirmou o jornalista.

NEYMAR X JORGE JESUS

Neymar saiu do Al-Hilal magoado com Jorge Jesus. O craque santista não gostou das declarações dadas pelo técnico, que questionou sua capacidade de acompanhar a equipe do Al-Hilal após uma goleada de 9 a 0 sobre o Al-Fateh, pelo Campeonato Saudita, no dia 16 de janeiro.

É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, de top mundial. Mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe Jorge Jesus, em entrevista coletiva

O camisa 10 do Santos admitiu não ter gostado das declarações e relembrou as palavras ditas pelo técnico português após a sua reestreia no Brasil.

"Eu estou pronto para jogar. Não vou conseguir jogar 90 minutos, venho de bom tempo machucado, lesão grave, voltei e machuquei de novo. A base de treino eu tinha, mas eu precisava de jogo, onde me sinto feliz. Foram essas as discussões que eu tive recentemente. Fiquei muito chateado com as palavras do Jorge Jesus, quando ele disse que eu não estava em condição igual à equipe [do Al-Hilal]", disse Neymar.

"Nos treinamentos era completamente diferente, eu demonstrava que estava apto a jogar, igual aos atletas. Quando fazia coletivo, quem decidia era eu. Eu colocava um monte de minhoca na cabeça dele. Não gosto de falar sobre isso, de criar polêmica, mas é a realidade. eu sabia que quando eu entrasse em campo eu ia mostrar uma coisa diferente. Então, fica aí. O campo fala. O campo é o único lugar onde eu consigo me defender", completou o jogador em entrevista à CazéTV.