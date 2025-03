Sem Raphinha, Barcelona vence Osasuna e mantém liderança do Espanhol

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem Raphinha, o Barcelona venceu o Osasuna nesta quinta-feira (27) por 3 a 0, em jogo pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol.

Os gols da partida foram marcados por Ferran Torres, Dani Olmo, de pênalti, e Lewandowski. Com a vitória, o Barça se mantém líder com 63 pontos e, mesmo que o Real Madrid vença no próximo jogo, não pode ultrapassar o rival por ter duas vitórias a menos e 60 pontos no torneio. O Osasuna ocupa a 14ª posição, com 33.

Raphinha não atuou no confronto após ter sido convocado pela seleção brasileira, contra Colômbia e Argentina. O jogador não esteve nem no banco de reservas do Barcelona nesta quinta, após a vitória por 2 a 1 no primeiro duelo e a derrota por goleada para os maiores rivais, por 4 a 1, nas partidas pelas Eliminatórias.

As equipes voltam a campo no próximo domingo: o Barcelona enfrenta o Girona às 11h15 (de Brasília), enquanto o Osasuna duela contra o Athletico de Bilbao, às 13h30.

O primeiro gol da partida saiu aos 10 minutos de jogo, quando Ferran Torres deslizou para colocar no fundo da rede. O duelo começou dominado pelo Barça, que soube trabalhar com calma para obter a oportunidade que abriu o duelo. Após bela jogada trabalhada, Baldé cruzou para dentro da grande área e o espanhol finalizar.

O segundo tento aconteceu após Dani Olmo ser derrubado pelo goleiro Sergio Herrera. O atacante tentou encobrir o arqueiro e acabou caindo na grande área. O goleiro do Osasuna agarrou a penalidade, mas o árbitro do duelo pediu para que fosse cobrada novamente, após revisão do VAR. O camisa 20 bateu novamente e converteu, aos 20 minutos de partida.

Com 30 minutos do segundo tempo, o artilheiro Lewandowski marcou o último da equipe da casa e consagrou a vitória. Após belo contra-ataque do Barcelona, Fermín foi lançado em velocidade pela direita e cruzou para o polonês anotar de cabeça.

O Osasuna pouco criou novamente e não ofereceu perigo para o Barcelona. Os donos da casa controlaram o placar até os momentos finais da partida, quando ainda conseguiram ampliar o placar e perderam boas oportunidades de golear o Osasuna.