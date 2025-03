Ramón é o primeiro técnico estrangeiro campeão pelo Corinthians após quase 90 anos

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ramón Díaz, 65, não é unanimidade entre a torcida do Corinthians. Seus métodos, suas decisões táticas e, principalmente, suas escalações são sempre questionadas por boa parte dos torcedores. Mas, a partir de agora, há algo inquestionável que o faz ficar marcado para sempre na história da equipe. Com a conquista do Campeonato Paulista 2025, é o primeiro técnico estrangeiro campeão pelo clube em quase 90 anos.

A conquista teve um peso ainda maior por ter sido alcançada diante do Palmeiras, o maior rival da equipe alvinegra, e diante dos torcedores corintianos, que lotaram a Neo Química Arena nesta quinta-feira (27).

O último a conseguir o feito foi o português Antônio Pereira, um dos operários fundadores da agremiação, campeão estadual em 1937.

Fundado em 1910, o time do Parque São Jorge teve até hoje 19 técnicos estrangeiros, sendo sete deles na era amadora, quando não havia formalmente a função de treinador. A função, geralmente, era dos capitães do time. Isso durou até o começo dos anos de 1930.

Pereira foi o único campeão já depois dessa fase. Antes, na era amadora, o espanhol Casemiro González e os italianos Guido Giacominelli, Ângelo Rocco e Virgílio Montarini também foram campeões pelo clube.

Ramón, que notadamente divide seus méritos com seu filho e auxiliar Emiliano, é portanto o primeiro sul-americano a se juntar à galeria dos vencedores.

Em 2024, quando foi contratado, tornou-se o 19º estrangeiro a comandar o Corinthians. A lista tem nomes de seis países diferentes: Argentina, Espanha, Itália, Paraguai, Portugal e Uruguai.

Antes da comissão técnica da família Díaz, o último argentino a comandar a equipe foi Daniel Passarela, em 2005. Contratado na época para substituir Tite, teve uma passagem meteórica, de apenas dois meses, com 15 jogos (7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas).

O fracasso deu início a uma era em que os dirigentes corintianos passaram a repelir a ideia de um técnico de fora do país dirigir o time alvinegro. Isso só mudou recentemente, em 2022, quando o português Vítor Pereira desembarcou no Parque São Jorge.

Com 64 jogos e 51,6% de aproveitamento, ele quase antecipou o feito alcançado agora por Ramón, mas só conseguiu um vice-campeonato, quando o Corinthians acabou derrotado pelo Flamengo na final da Copa do Brasil de 2022. No ano seguinte, ele se transferiu justamente para o time carioca.

O futuro de Ramón Díaz no Corinthians é incerto. Depois de ajudar o time a escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2024, com uma histórica arrancada, o time fez sob o comando dele a melhor campanha da primeira fase do Paulista, mas acabou eliminado na fase preliminar da Libertadores.

Se tivesse perdido o título estadual para o Palmeiras, sua situação certamente ficaria insustentável. Com o troféu na mão, ganhou mais tranquilidade para seguir no comando e iniciar o Brasileiro de 2025 à frente do elenco alvinegro.

De qualquer forma, seu tempo no Parque São Jorge já está marcado pela histórica conquista desta quinta, diante do maior rival do Corinthians.