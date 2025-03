Veja todos os campeões da história do Campeonato Paulista

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Campeonato Paulista, primeiro torneio estadual de futebol do país, é disputado sem interrupções desde 1902.

Em dezembro de 1901, cinco clubes da capital -Sport Club Internacional, Club Athletico Paulistano, Sport Club Germânia, Associação Athletica Mackenzie College e São Paulo Athletic Club, cujo capitão era Charles Miller- fundaram a Liga Paulista de Foot-ball, entidade que organizaria, no ano seguinte, a edição inaugural do campeonato.

Em 1912, divergências entre os clubes levaram à criação da Associação Paulista de Esportes Atléticos. Nos anos seguintes, cada uma das ligas organizou sua própria competição, até o encerramento da Liga Paulista de Foot-ball em 1917.

Em 1925, um novo racha esteve na raiz da criação da Liga dos Amadores de Futebol, que promoveu seu campeonato entre 1926 e 1929.

O torneio se unificou nos anos 1930, com a fundação da Liga Paulista de Futebol, embrião da atual FPF (Federação Paulista de Futebol), que organiza a competição estadual desde 1941.

Veja abaixo os clubes com o maior número de títulos da primeira divisão do Campeonato Paulista da história. Há mais de um campeão por ano, em alguns casos, em razão da existência de duas ligas em operação.

Nesta quinta-feira (27), o Corinthians segurou um empate sem gols com o Palmeiras na Neo Química Arena -com Hugo Souza defendendo pênalti de Raphael Veiga no segundo tempo- e garantiu a taça do estadual após um hiato de seis anos, por ter vencido a partida de ida no Allianz Parque por 1 a 0.

Foi o 31º título do alvinegro, que se isolou ainda mais como o maior vencedor da competição. O Palmeiras vem na sequência, com 26.

VEJA TODOS OS CAMPEÕES

- 2025 Corinthians

- 2024 Palmeiras

- 2023 Palmeiras

- 2022 Palmeiras

- 2021 São Paulo

- 2020 Palmeiras

- 2019 Corinthians

- 2018 Corinthians

- 2017 Corinthians

- 2016 Santos

- 2015 Santos

- 2014 Ituano

- 2013 Corinthians

- 2012 Santos

- 2011 Santos

- 2010 Santos

- 2009 Corinthians

- 2008 Palmeiras

- 2007 Santos

- 2006 Santos

- 2005 São Paulo

- 2004 AD São Caetano

- 2003 Corinthians

- 2002 (Estadual) Ituano

- 2002 (Super) São Paulo

- 2001 Corinthians

- 2000 São Paulo

- 1999 Corinthians

- 1998 São Paulo

- 1997 Corinthians

- 1996 Palmeiras

- 1995 Corinthians

- 1994 Palmeiras

- 1993 Palmeiras

- 1992 São Paulo

- 1991 São Paulo

- 1990 Bragantino

- 1989 São Paulo

- 1988 Corinthians

- 1987 São Paulo

- 1986 AA Internacional (Limeira)

- 1985 São Paulo

- 1984 Santos

- 1983 Corinthians

- 1982 Corinthians

- 1981 São Paulo

- 1980 São Paulo

- 1979 Corinthians

- 1978 Santos

- 1977 Corinthians

- 1976 Palmeiras

- 1975 São Paulo

- 1974 Palmeiras

- 1973 Santos e Portuguesa

- 1972 Palmeiras

- 1971 São Paulo

- 1970 São Paulo

- 1969 Santos

- 1968 Santos

- 1967 Santos

- 1966 Palmeiras

- 1965 Santos

- 1964 Santos

- 1963 Palmeiras

- 1962 Santos

- 1961 Santos

- 1960 Santos

- 1959 Palmeiras

- 1958 Santos

- 1957 São Paulo

- 1956 Santos

- 1955 Santos

- 1954 Corinthians

- 1953 São Paulo

- 1952 Corinthians

- 1951 Corinthians

- 1950 Palmeiras

- 1949 São Paulo

- 1948 São Paulo

- 1947 Palmeiras

- 1946 São Paulo

- 1945 São Paulo

- 1944 Palmeiras

- 1943 São Paulo

- 1942 Palmeiras

- 1941 Corinthians

CAMPEONATOS NÃO ORGANIZADOS PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL

- 1940 - LFESP Palestra Itália

- 1939 - LFESP Corinthians

- 1938 - LFESP Corinthians

- 1937 - LPF Corinthians

- 1936 - LPF Palestra Itália

- 1936 - APEA Portuguesa

- 1935 - LPF Santos

- 1935 - APEA Portuguesa

- 1934 - APEA Palestra Itália

- 1933 - APEA Palestra Itália

- 1932 - APEA Palestra Itália

- 1931 - APEA São Paulo da Floresta

- 1930 - APEA Corinthians

- 1929 - APEA Corinthians

- 1929 - LAF Paulistano

- 1928 - APEA Corinthians

- 1928 - LAF SC Internacional

- 1927 - APEA Palestra Itália

- 1927 - LAF Paulistano

- 1926 - APEA Palestra Itália

- 1926 - LAF Paulistano

- 1925 - APEA São Bento

- 1924 - APEA Corinthians

- 1923 - APEA Corinthians

- 1922 - APEA Corinthians

- 1921 - APEA Paulistano

- 1920 - APEA Palestra Itália

- 1919 - APEA Paulistano

- 1918 - APEA Paulistano

- 1917 - APEA Paulistano

- 1916 - LPF Corinthians

- 1916 - APEA Paulistano

- 1915 - LPF Germânia

- 1915 - APEA AA das Palmeiras

- 1914 - LPF Corinthians

- 1914 - APEA São Bento

- 1913 - LPF Americano

- 1913 - APEA Paulistano

- 1912 - LPF Americano

- 1911 - LPF São Paulo Athletic

- 1910 - LPF AA das Palmeiras

- 1909 - LPF AA das Palmeiras

- 1908 - LPF Paulistano

- 1907 - LPF SC Internacional

- 1906 - LPF Germânia

- 1905 - LPF Paulistano

- 1904 - LPF São Paulo Athletic

- 1903 - LPF São Paulo Athletic

- 1902 - LPF São Paulo Athletic