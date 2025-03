Tribunal espanhol absolve Daniel Alves do crime de estupro

© Getty Images

O Tribunal de Justiça da Catalunha absolveu, esta sexta-feira (28), Daniel Alves do crime de estupro pelo qual foi condenado a uma pena de prisão de quatro anos e meio imposta pela Audiência de Barcelona, revela a imprensa espanhola.

Segundo explica a Cadena SER, o júri composto por um homem e três mulheres considerou que o testemunho da suposta vítima não é suficiente para manter a condenação e que neste caso prevalece o direito da presunção de inocência.

Destaca-se que a Audiência de Barcelona considerou Daniel Alves culpado através do mesmo testemunho da mulher com quem o ex-Barcelona teria tido relações sexuais sem consentimento no último dia 30 de dezembro de 2022.

Daniel Alves, vale lembrar, esteve preso por mais de um ano e meio, acabando por sair em liberdade condicional após pagar uma fiança de um milhão de euros, mais de 6,5 milhões de reais.

