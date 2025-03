"Neymar? Por mais egocêntrico que seja, Jorge Jesus não é burro"

© Getty Images

O nome de Jorge Jesus continua em alta no Brasil, e há quem defenda que ele é, de fato, o melhor técnico para comandar a seleção brasileira, que oficializou na sexta-feira a saída de Dorival Júnior. Esse é o caso de Gian Oddi, jornalista brasileiro da ESPN, que destaca a exigência do treinador português e como ele lidaria com Neymar.

"Para mim, essa é a melhor coisa do mundo... É mais um motivo para escolher Jorge Jesus como técnico da seleção brasileira. Não porque vamos deixar de ter Neymar na Copa do Mundo, mas porque, se ele for para a Copa, não será porque tem vaga garantida na seleção, e sim porque fez por merecer e porque está se comportando como um profissional que merece estar no Mundial", afirmou Oddi.

Ele continuou: "Então, não vai ter carnaval, cruzeiro e festa. Vai ter a vida de um profissional que quer disputar a Copa do Mundo. (...) Jorge Jesus, por mais egocêntrico que seja, não é burro. É óbvio que ele quer ir ao Mundial com uma seleção competitiva para ganhar o título. E qualquer técnico com a sanidade mental em dia não vai abrir mão de Neymar", concluiu o jornalista.

Vale destacar que Jorge Jesus é o grande favorito da Confederação Brasileira de Futebol, e tudo indica que o novo treinador da seleção será estrangeiro.

