Denilson estreia Fechamento e promete ser 'o mesmo de sempre'

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ele dança, brinca, faz piada dos adversários e também aguenta a chacota quando seu time perde. Irreverente, Denilson mostrou seu carisma no Jogo Aberto (Band), canal onde ficou pelos últimos 14 anos.

Agora na Globo e prestes a estrear como comentarista no Fechamento (SporTV), ele afirma que continuará o mesmo "Denilson show" de sempre. "Podem ficar tranquilos que serei o mesmo. Tenho liberdade total para brincar", afirma.

Não ter sua irreverência e senso de humor tolhidos, segundo o ex-jogador de São Paulo e Palmeiras, foi um fator fundamental para que ele assinasse com a emissora. "Ouvia muita coisa sobre o 'padrão Globo', que isso tiraria minha essência e, claro, me preocupava. Quando sentei para conversar, essa foi a primeira pergunta que fiz. Me comunico dessa forma, levo o futebol com leveza, mas sei ter equilíbrio", avalia.

A partir deste domingo (31), sempre depois da última partida da rodada do Brasileirão, Denilson estreará como novo comentarista do programa Fechamento SporTV, que traçará um olhar sobre os jogos do final de semana. "Espero que o público tenha paciência e entenda o formato", diz.

O programa estreia sob o comando de André Rizek e Denilson, que vão receber sempre outros convidados do time do esporte da Globo. No mês inicial, Alline Calandrini estará presente. No primeiro programa, Eric Faria e Felipe Melo completarão a mesa de debate com duas horas de duração.

"O público pode esperar um programa completamente diferente a cada domingo. A gente sempre vai se adaptar ao que for o tema, a discussão do dia. É melhor assim do que chegar muito engessado", afirma Rizek, que celebra a parceria com Denilson. "Ele mostra que é perfeitamente possível tratar o futebol com profundidade sem usar linguajar de analista de desempenho."

Mesmo com a ideia de pensar no hoje, Denilson afirma que já faz planos para o futuro na nova casa -e eles incluem a vontade de comandar um programa próprio. O ex-jogador diz que conversas nesse sentido já ocorreram com os novos chefes.

"Me sinto preparado para dar esse passo. Entendo de TV há quase 15 anos e sei como tudo funciona, aprendi a me comunicar com o público e desejo ter um programa, sim. Mas vamos devagar. Ficou claro numa reunião que eles (chefes do canal) não descartam isso. Me coloco à disposição".