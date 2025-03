Jorge Jesus já deu o 'sim' a Seleção, mas impõe condição

Jorge Jesus já teria manifestado o desejo de assumir o comando técnico da seleção brasileira, mas apenas após o término da temporada com o Al Hilal, revelou Fabrizio Romano neste sábado.

A decisão agora está nas mãos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que tinha Carlo Ancelotti como principal favorito para assumir o cargo deixado por Dorival Júnior. No entanto, o treinador italiano só estará disponível no final de julho.

Com o Brasil disputando dois jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 em junho, a CBF não quer correr riscos e pretende ter o novo técnico em ação o quanto antes.



