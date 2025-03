Calleri perde pênalti e São Paulo empata com Sport na abertura do Brasileiro

© Geetty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A edição de 2025 do Campeonato Brasileiro teve início neste sábado (29) com dois times paulistas em campo. Jogando em casa, o São Paulo ficou em um empate sem gols com o Sport, enquanto o estreante Mirassol perdeu para o Cruzeiro no Mineirão.

Em partida com quase 38 mil torcedores nas arquibancadas do Morumbi, o São Paulo teve a chance de abrir o placar logo aos dois minutos de partida, após Luciano ser derrubado dentro da grande área. O atacante Calleri foi para a batida do pênalti, mas isolou por cima do gol defendido por Caíque França.

"Tenho certeza que faremos jogos melhores e teremos resultados melhores", afirmou o volante Luiz Gustavo, que não atuava pelo São Paulo desde meados de janeiro, quando fraturou o dedo do pé em partida de pré-temporada contra o Cruzeiro nos Estados Unidos.

No Mineirão, o Cruzeiro saiu na frente do Mirassol, com gols de Dudu e Gabigol, log aos 13 e 21 minutos do primeiro tempo. O time do interior paulista, que disputa a primeira divisão do Brasileiro pela primeira vez, descontou ainda nos acréscimos da etapa inicial, com Lucas Ramon.

Na Arena Castelão, o Fortaleza foi o responsável pelo primeiro gol do campeonato, anotado aos três minutos da partida contra o Fluminense, pelo atacante argentino Lucero. Tinga ampliou para o time da casa aos 20, finalizando de cabeça após batida de escanteio de Pol Fernandéz.

Entre os demais jogos deste sábado, o Grêmio recebeu o Atlético-MG em Porto Alegre e venceu por 2 a 1, com gols de Arezo e Edenílson. Rony descontou para o time mineiro. Em Caxias do Sul, o Juventude bateu o Vitória por 2 a 0, com os dois gols do jogo anotados pelo atacante Gabriel Taliari.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 x 0 SPORT

Data e horário: 29 de março, às 18h30 (de Brasília)

Competição: 1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Público: 37.856

Renda: R$ 2.144.747,00

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Matheus Alexandre e Lucas Lima (SPT)

SÃO PAULO: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino (Ferreira); Igor Vinicius, Luiz Gustavo, Marcos Antônio (Matheus Alves), Alisson (Ryan Francisco) e Wendell (Enzo Díaz); Luciano (Lucas Ferreira) e Calleri (André Silva). Técnico: Zubeldía.

SPORT: Caíque França; Hereda (Matheus Alexandre), João Silva, Chico e Igor Cariús (Lucas Cunha); Rivera, Sérgio Oliveira, Du Queiroz (Fabricio Domínguez) e Lucas Lima (Barletta); Pablo (Arthur Sousa) e Lenny Lobato (Carlos Alberto). Técnico: Pepa.