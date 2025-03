'Mar de gente': as imagens impressionantes da comemoração do Newcastle

© X/Newcastle United

Os torcedores do Newcastle viveram, no sábado (29), uma tarde memorável com o desfile do time que recente venceu o troféu da Taça da Liga inglesa. Pelas ruas da cidade estiveram cerca de 300 mil torcedores, segundo relatos da imprensa local, e as imagens não deixam dúvidas sobre o 'mar de gente'.

Confira o vídeo.

HISTORIC 🤍#wedontdoquiet pic.twitter.com/XX3WRYot6c

— Newcastle United (@NUFC) March 29, 2025

