Jorge Jesus "supera" Ancelotti e está perto de voltar ao Brasil

© Getty Images

Jorge Jesus continua sendo o nome mais comentado para assumir o comando técnico da seleção brasileira e, no momento, aguarda apenas uma proposta oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Aos 70 anos, o treinador português sempre manifestou o desejo de voltar ao Brasil e, segundo o jornal Globo, ele estaria disposto a rescindir imediatamente seu contrato com o Al Hilal.

A CBF vê Jorge Jesus como o plano A, apesar do interesse em contar com Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Além disso, a contratação do técnico português seria bem mais viável financeiramente do que a do italiano.

O mesmo jornal brasileiro informa que Jorge Jesus pede um salário anual de cinco milhões de euros, três milhões a menos do que Ancelotti, que exige oito milhões.

Nos bastidores da seleção brasileira, muitos dirigentes já consideram como certo o acordo entre a CBF e Jorge Jesus, segundo o Globo.

Leia Também: 'Mar de gente': as imagens impressionantes da comemoração do Newcastle