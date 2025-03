Roger Machado comete gafe envolvendo Jorge Jesus e Paulo Sousa

© Getty Images

A possível chegada de Jorge Jesus ao comando técnico da seleção brasileira continua gerando polêmica, com muitas vozes expressando reservas sobre a escolha de um treinador estrangeiro. Um desses críticos é Roger Machado, técnico do Internacional, que após a derrota para o Flamengo (0-1), na rodada de abertura do Brasileirão, comentou o assunto e acabou cometendo uma gafe ao confundir Jorge Jesus com... Paulo Sousa.

"Não sou contra treinador estrangeiro, mas gostaria de ver reciprocidade. Para ter acesso ao mercado exterior, exigem que eu tenha 60 meses de experiência na primeira divisão [do Brasil]. Aqui não se vê a mesma política, e isso acaba criando um desequilíbrio nessa disputa", afirmou Roger Machado.

O técnico do Internacional seguiu com sua crítica:

"Jorge Jesus pediu um telão no estádio e todos acharam bonito. Se eu peço uma TV de 42 polegadas, sou chamado de professor pardal. Eu trabalhei no mesmo dia de um jogo do Estadual, uma partida à noite. Há cinco anos, isso seria considerado uma invenção minha. Mas lá fora isso já é feito há 20 anos. Por isso, valorizo a chegada de bons treinadores estrangeiros, mas sem ignorar os talentos que temos em casa", concluiu Roger Machado.

O detalhe é que o pedido pelo telão no estádio foi feito por Paulo Sousa, quando treinava o Flamengo, e não por Jorge Jesus, que comandou o clube carioca antes do técnico português.

