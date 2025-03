Fifa cogita jogo extra para completar grupo do Flamengo no Mundial

© Getty

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa avalia um jogo extra para preencher o buraco no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes, após a exclusão do León, do México.

A entidade confirmou que cogita uma partida entre o Los Angeles FC e o América-MEX, treinado pelo brasileiro André Jardine.

O Los Angeles FC participaria como vice-campeão da Liga dos Campeões da Concacaf de 2023, através da qual o León havia se classificado.

O América-MEX participaria como a equipe mais bem classificada no ranking de federações do Mundial, através do qual a qualificação também é determinada.

"O vencedor desse playoff se classificaria, a menos que os processos legais determinem o contrário", informou a Fifa. A briga do León ainda será definida pela Corte Arbitral do Esporte (CAS).

A entidade acrescentou que mais detalhes serão fornecidos oportunamente.

O León foi excluído porque a Fifa não aceitou dois times do mesmo dono. O León faz parte do grupo de clubes que já tem o Pachuca como representante no Mundial.

Na competição, o Flamengo está no grupo com Esperánce Tunis e Chelsea.

Leia Também: Jogador Leandro Lima, irmão de ex-Corinthians, morre aos 23 anos