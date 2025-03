Jogo entre Minnesota Timberwolves e Detroit Pistons termina em briga

© X/WzrdRaph

O jogo da NBA entre Minnesota Timberwolves e Detroit Pistons, realizado na madrugada desta segunda-feira, terminou de forma tumultuada com uma briga generalizada que resultou em sete expulsões. A partida, que terminou com a vitória dos Timberwolves por 123-104, foi marcada por uma série de confrontos entre os jogadores, que culminaram em um verdadeiro caos em quadra.

Os atletas Donte DiVincenzo, Naz Reid, Ron Holland, Isaiah Stewart, Marcus Sasser, além dos treinadores J. B. Bickerstaff (Pistons) e Pablo Prigion (assistente técnico dos Timberwolves), receberam ordens de expulsão após a confusão.

O clima tenso alterou o curso do jogo, deixando os fãs surpresos com os acontecimentos, que puderam ser acompanhados ao vivo. Confira o vídeo do incidente que gerou grande repercussão nas redes sociais e nas transmissões esportivas.

Confira o vídeo

Leia Também: Filipe Luís lamenta queda de Dorival e despista sobre seleção: 'Tenho contrato com o Flamengo'