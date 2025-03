Empate sem gols marca duelo entre Palmeiras e Botafogo no Brasileirão

© Getty Images

O primeiro grande clássico do Campeonato Brasileiro terminou sem grandes emoções, com o Botafogo, atual campeão, empatando sem gols contra o Palmeiras, neste domingo. O confronto, que ocorreu no Allianz Parque, foi marcado pela presença de dois treinadores portugueses, Abel Ferreira no comando do Palmeiras e Renato Paiva dirigindo os cariocas.

Apesar de vários ataques e tentativas de ambos os times, o placar permaneceu inalterado. O Palmeiras teve as melhores chances de gol, mas não conseguiu superar o goleiro John Victor, do Botafogo.

Com esse empate, o Botafogo ocupa a nona posição com um ponto, enquanto o Palmeiras está logo abaixo, na décima posição, também com a mesma pontuação.

