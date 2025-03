Jogador Leandro Lima, irmão de ex-Corinthians, morre aos 23 anos

© Reprodução - FK Pardubice

Leandro Lima, jogador brasileiro de 23 anos, faleceu neste domingo (30) na República Tcheca. O atleta, que já havia jogado pelo FK Pardubice, da primeira divisão local, era irmão de Léo Jabá, ex-jogador de Vasco e Corinthians, que lamentou a morte do irmão nas redes sociais.

O FK Pardubice emitiu um comunicado oficial, confirmando a morte repentina de Leandro Lima e expressando pesar pela perda. "Este evento nos afetou profundamente, sentimos muito, pensamos em seus entes queridos e expressamos nossas sinceras condolências", afirmou o clube tcheco

Léo Jabá também se pronunciou sobre o falecimento de Leandro através de sua conta no Instagram. O ex-jogador agradeceu as mensagens de apoio e compartilhou lembranças da infância do irmão. "Infelizmente, essa notícia é verdadeira. Meu irmão nos deixou precocemente, tem sido um momento extremamente difícil para mim e minha família. Ainda estou tentando assimilar tudo. Agradeço desde já pelas mensagens", escreveu.

Leandro Lima iniciou sua carreira nas categorias de base da Ponte Preta, e aos 17 anos assinou seu primeiro contrato profissional com o São Bernardo. Passou também por clubes como Fluminense, Oeste e Bahia nas categorias de base. Profissionalmente, além do FK Pardubice e do Prostejov, Leandro teve passagens pelo União Mogi, onde se destacou com sete gols, e pelo Samgurali Tskaltubo, time da Geórgia.

A causa da morte ainda não foi divulgada.

