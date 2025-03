Aston Martin Valiant já está nas mãos de Fernando Alonso

© Aston Martin

O modelo esportivo que você pode ver acima é um dos lançamentos mais recentes da Aston Martin. O Valiant foi projetado para pista, mas está homologado para uso nas ruas, e nasceu de um pedido especial do piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso. O bicampeão mundial de F1 já adquiriu o carro e já circulou com ele pelas ruas de Mônaco.

Com apenas 38 unidades produzidas, o Valiant é um modelo altamente exclusivo e tem um preço de cerca de 2,5 milhões de dólares. Sua carroceria é totalmente construída em fibra de carbono, e o veículo é impulsionado por um motor V12 twinturbo, capaz de gerar impressionantes 734 cv de potência.

O Valiant pode ser considerado uma versão ainda mais exclusiva do Aston Martin Valour, com mais potência, maior downforce e menor peso. De acordo com a Aston Martin, o modelo proporciona ao motorista uma "experiência de condução verdadeiramente única, intensa e emocional".

