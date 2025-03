Palmeiras pode ter Gómez na Libertadores; Maurício e Paulinho são dúvidas

© REUTERS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Gustavo Gómez pode reforçar o Palmeiras na estreia da Copa Libertadores na quinta-feira (3), às 19h (de Brasília), contra o Sporting Cristal, no estádio Nacional do Peru, em Lima. O meia Maurício e o atacante Paulinho seguem como dúvidas.

O QUE ACONTECEU

Gómez participou de todo o trabalho integrado ao restante do elenco na manhã desta segunda-feira (31), e pode voltar ao time. O paraguaio sofreu uma entorse no joelho direito, e exames complementares constataram lesão no ligamento colateral. Seu último jogo foi a semifinal do Paulistão contra o São Paulo, no início do mês.

Mauricio e Paulinho seguem como dúvidas. Os atletas fizeram a primeira parte do trabalho com o elenco na função de curingas (com menor contato físico) e depois cumpriram seus cronogramas de recuperação à parte com o Núcleo de Saúde e Performance alviverde.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na partida do final de semana seguiram cronograma regenerativo na parte interna da Academia de Futebol.

Os demais fizeram um trabalho técnico em campo reduzido e uma atividade tática com objetivos de saída de bola e marcação determinados pela comissão técnica de Abel Ferreira.