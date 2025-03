Garro diz que vai tratar lesão após jogar no sacrifício

© Rodrigo Coca / Agência Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Rodrigo Garro, do Corinthians, afirmou à ESPN que ficará um tempo afastado dos gramados enquanto se recupera da inflamação no joelho direito após ter jogado a final do Paulista no sacrifício.

"Depois do que aconteceu no treino eu falei: 'Vou jogar a final do jeito que for e vou parar'. Tenho 27 anos e uma carreira pela frente. Do jeito que meu joelho está, eu não consigo ser o Garro do ano passado. Não sei quanto tempo vou parar, mas não acho que seja muito. Tem que desinflamar meu joelho, tem muita agulha ali. Fiz muita coisa para conseguir jogar", disse Garro à ESPN.

"Coloquei anestesia para jogar a final do Paulista, senão não conseguiria. Sinto que era parte do risco, que poderia acontecer, sentir muita dor, e ter que suportar. Durante o jogo eu só pensava em correr e jogar, em curtir o jogo, uma final, o Dérbi... é algo inexplicável", complementou.

Garro foi titular contra o Palmeiras mesmo sentindo dores no joelho na véspera da decisão. Ele era dúvida para a partida de volta da final, mas foi escalado e ficou em campo por quase 80 minutos.

O argentino vem sofrendo com o joelho desde o ano passado, quando teve detectado um problema crônico, e já havia realizado uma infiltração para jogar a semi contra o Santos. O meia tem tendinopatia patelar, mas vem atuando mesmo assim enquanto realiza trabalhos específicos de recuperação. No ano passado, ele disputou 62 partidas.

Agora, Garro disse que vai virar baixa até seu joelho desinflamar. Ele admitiu que não sabe quanto tempo ficará afastado, mas opinou que não deve ser "muito".

O QUE MAIS GARRO DISSE

Semana antes da final: "Eu estava bem e, numa jogada no treino, senti [o joelho] como nunca antes. Falei: 'Cara, tenho que sair. Não consigo ficar de pé'. Eu não sabia como, mas teria que jogar no outro dia. Fiquei chateado, triste. Cheguei no DM e pensava em como fazer para poder jogar".

Sacrifício para jogar: "Quando fui dormir eu pensei: 'nesta terça-feira (1) eu vou jogar do jeito que for. Se eu conseguir andar, vou jogar'. Acordei, desci a escada do hotel e senti muita dor, mas consegui descer a escada. Então eu falei: 'Emiliano, nesta segunda-feira (31) eu estou bem. Não me tire'. Graças a Deus deu certo. Sei que não é normal jogar assim. Acho que se fosse outro jogo eu não jogaria, poderia atrapalhar também os meus companheiros."