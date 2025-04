Neymar dá 'show' na Kings League após desfalcar o Santos

© Getty Images

Neymar marcou presença nesta segunda-feira na segunda jornada da Kings League Brasil, onde seu time, o Fúria, venceu o Real Elite, da cantora Ludmilla, por 4-2. O jogador, que ainda se recupera de uma lesão, assistiu à partida do espaço dedicado aos líderes.

O atacante, que havia ficado de fora da partida entre Santos e Vasco no dia anterior, onde o time perdeu por 2-1, aproveitou o evento para interagir com os jogadores e dar instruções. Embora tenha tido a oportunidade de cobrar um pênalti, Neymar cedeu a bola para seu amigo Cris Guedes, seu parceiro na presidência do Fúria, alegando que seu estado físico ainda não o permite executar essa ação.

Mesmo afastado dos campos por conta da recuperação, Neymar se mostrou animado e interativo, provocando o público e os jogadores, demonstrando toda a energia que sempre caracterizou sua personalidade em campo.

