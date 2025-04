Pugilista de 40 anos morre em combate sem sofrer um único golpe

© Instagram WBO

O mundo do boxe está de luto nesta terça-feira pela morte de Gabriel Oluwasegun Olanrewaju, pugilista de 40 anos, que conquistou diversos títulos, incluindo o de campeão ganês-nigeriano na categoria de meio-pesado.

Em comunicado oficial divulgado pelas plataformas da Federação Ganesa de Boxe (GBA), foi informado que a tragédia ocorreu "poucos segundos antes do término da terceira rodada" do combate contra Jon Mbanugu. Olanrewaju "recuou e se apoiou nas cordas, sem ter recebido um único golpe", segundo o comunicado. O árbitro, percebendo a gravidade da situação, encerrou o combate e solicitou imediatamente a presença do médico, que, com o apoio dos paramédicos do serviço nacional de emergência, tentou reanimar o atleta.

Gabriel Olanrewaju foi então levado para um hospital, onde faleceu cerca de 30 minutos depois. As causas de sua morte ainda geram controvérsias. Segundo o jornal The Punch, as autoridades nigerianas acusam as autoridades ganesas de negligência, afirmando que, dias antes da luta, o pugilista havia sido considerado clinicamente inapto pelas autoridades nigerianas, parecer que teria sido ignorado pelas autoridades de Gana.

